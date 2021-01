Der Wechsel des früheren Austria-Klagenfurt-Spielmachers Okan Aydin zum Fußball-Zweitliga-Konkurrenten FC Wacker Innsbruck ist perfekt. Die offizielle Registrierung und Spielgenehmigung für den 26-jährigen Deutsch-Türken seien eingetroffen, gaben die Innsbrucker am Samstag bekannt. Aydin kommt nach einem missglückten China-Abenteuer, das er im Herbst angetreten hatte, ablösefrei und erhielt in Innsbruck einen Vertrag bis 2022 plus Option auf ein weiteres Jahr.