Fußball: Transfermarkt im Jänner laut FIFA-Bericht stark rückläufig

Fußball-Weltmeister erhält 30 Mio. Dollar Der Fußball-Weltverband FIFA schüttet für die bevorstehende WM 2010 in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) an die 32 teilnehmenden Verbände und Clubs, die ihre Spieler für das Turnier abstellen, insgesamt 420 Millionen US-Dollar aus. Das geht aus dem FIFA-Finanzbericht 2009 hervor. Am meisten profitiert natürlich der Weltmeister. Für den WM-Titel gibt es eine FIFA-Prämie von 30 Mio. US-Dollar.