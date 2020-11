Fußball: Tschechische Liga legt nach Corona-Pause wieder los

In Tschechien dürfen die beiden obersten Fußball-Ligen nach einmonatiger Corona-Zwangspause wieder spielen. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Freitag berichtete, erteilte das Gesundheitsministerium in Prag dafür eine Ausnahme von den geltenden Corona-Maßnahmen. Zuschauer sind aber nicht zugelassen, es gelten strenge Auflagen wie negative Corona-Tests der Spieler vor ihren Einsätzen.

Auch andere Profisport-Wettkämpfe werden unter ähnlichen Auflagen schrittweise wieder erlaubt, nicht aber Freizeitsport-Veranstaltungen.