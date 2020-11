Fußball: U21 verabschiedete sich mit 4:0 über Andorra 2 - Meinungen

"Es freut mich sehr, dass dieser Jahrgang sich mit einem Sieg verabschieden konnte. Wir haben gezeigt, was in uns steckt und, dass wir auch diese Partie ernst genommen haben", bilanzierte ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Man hätte in dieser Qualifikation mit vielen Herausforderungen zu kämpfen gehabt und diese immer wieder gut gemeistert.

Maximilian Wöber erzielte zum Abschluss seiner U21-Karriere seinen einzigen Treffer. "Wir sind sehr glücklich, dass wir diese EM-Qualifikation mit einem Sieg abschließen konnten. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten zeigen, dass wir eine Mannschaft mit Charakter sind, die eigentlich das Zeug gehabt hätte, sich für eine Endrunde zu qualifizieren", sagte der Salzburg-Abwehrspieler.