Fußball: UEFA mit neuem medizinischen Berater für EM in Corona-Zeiten

Schweizer Koch soll mithelfen, Zuschauerzahlen zu maximieren und Gesundheitsrisiken zu minimieren

Die UEFA hat für die geplante Ausrichtung der Europameisterschaft unter Corona-Bedingungen einen Gesundheitsexperten als medizinischen Berater engagiert. Der ehemalige Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten im Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit, Daniel Koch, solle den Verband und die zwölf Gastgeberstädte unterstützen, teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mit.

Ziel sei eine Maximierung der Besucherzahlen bei gleichzeitiger Minimierung der Gesundheitsrisiken, hieß es. Koch war unter anderem für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes als medizinischer Koordinator in Sierra Leone, Uganda, Südafrika und Peru tätig. Beim Schweizerischen Gesundheitsamt leitete der Arzt unter anderem eine Task Force zur Bekämpfung des SARS-Ausbruchs 2002/03.

"Ich bin optimistisch, dass wir durch enge Zusammenarbeit aller Partner die besten Lösungen finden werden, um das Turnier in diesem Sommer sicher für alle Beteiligten und hoffentlich für so viele Fans wie möglich auszurichten", sagte Koch. Die EM war wegen der Corona-Pandemie von 2020 in dieses Jahr verlegt worden. Das erste paneuropäische Turnier soll vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden. Österreichs Gruppenspiele sind in Bukarest (2) und Amsterdam angesetzt.