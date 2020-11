Fußball: UEFA sprach Schweiz 3:0 gegen Ukraine zu

Die UEFA hat das in der Vorwoche abgesagte Nations-League-Spiel der Schweiz gegen die Ukraine mit 3:0 für die Eidgenossen gewertet. Die Disziplinarkommission des Europäischen Fußball-Verbandes (UEFA) begründete ihre Entscheidung damit, dass die Ukraine wegen mehrerer Corona-Fälle für die kurzfristige Absage des Spiels in Luzern verantwortlich sei.

Dank des Sieges am "Grünen Tisch" bleibt die Schweiz in der Nations League in der Liga A, die Ukraine muss absteigen. Nach der UEFA-Entscheidung sind zwar beide punktgleich, die Direktbegegnungen (1:2, 3:0) sehen jedoch die Schweizer im Vorteil.