Fußball: Ulsan Hyundai zum zweiten Mal Asiens Champions-League-Sieger

Ulsan Hyundai hat zum zweiten Mal nach 2012 die Champions League in Asien gewonnen. Der südkoreanische Fußball-Club siegte am Samstag im Finale in Katar gegen den iranischen Meister Persepolis Teheran 2:1 (1:1). Matchwinner für Ulsan war der Brasilianer Junior Negrao, der beide Treffer erzielte (45.+4, 55.). Teheran war durch Mehdi Abdi in Führung gegangen (45.).

Damit ist die asiatische Königsklasse nach elf Monaten zu Ende gegangen. Zwischen März und September war der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt gewesen. Eine Vielzahl der Spiele war im Land des nächsten WM-Gastgebers Katar ausgetragen worden. ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic war mit Shanghai SIPG im Achtelfinale am japanischen Club Vissel Kobe gescheitert.