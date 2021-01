Der FC Liefering hat Innenverteidiger Dominik Oroz am Dienstag an den niederländischen Tabellenvierten Vitesse Arnheim abgegeben. Der 20-jährige kroatische Nachwuchs-Teamspieler wurde vor drei Jahren von Salzburg verpflichtet. Für das Profiteam kam der in Wien geborene Oroz aber nicht zum Einsatz. Bei Vitesse ist der ehemalige Salzburg-Nachwuchstrainer und Austria-Coach Thomas Letsch Cheftrainer.