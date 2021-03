Fußball: Vertrag von Altach-Keeper Kobras bis 2022 verlängert

Nach 15. Saisoneinsatz automatische Verlängerung

Torhüter Martin Kobras bleibt bis Saisonende 2021/22 beim Fußball-Bundesligisten SCR Altach. Nach dem 15. Saisoneinsatz am Sonntag verlängerte sich der auslaufende Vertrag des 34-Jährigen automatisch. Kobras war im Sommer 2009 von Sturm Graz nach Vorarlberg gewechselt und ist mit 345 Pflichtspielen Rekordspieler der Altacher.

"Neben seinen großen Verdiensten für den SCR Altach nimmt Martin Kobras in unserer Mannschaft sowohl als Spieler auf dem Platz als auch als Persönlichkeit in der Kabine eine wichtige Rolle ein", sagte SCR-Sportdirektor Christian Möckel in einer Aussendung am Donnerstag. Kobras bezeichnete Altach als seinen "Herzensverein".