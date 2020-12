Fußball: Vidarsson Nachfolger von Hamren als isländischer Teamchef

Zweijahresvertrag für 42-Jährigen

Island hat mit Arnar Thor Vidarsson einen neuen Fußball-Teamchef gefunden. Der 42-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge des wegen der verpassten EM-Teilnahme im November zurückgetretenen Schweden Eric Hamren an, wie der isländische Verband am Dienstag mitteilte. Vidarsson coachte in den vergangenen beiden Jahren die U21-Auswahl.

Seit April 2019 ist Vidarsson auch Chef für Fußball-Angelegenheiten im nationalen Verband. Diese Rolle soll der 52-fache isländische Teamspieler auch solange weiter ausfüllen, bis ein Nachfolger gefunden ist.