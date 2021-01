Der FC Luzern hat vier Coronavirus-Fälle zu beklagen, betroffen ist auch der österreichische Fußball-Internationale Louis Schaub. Dies gab der Schweizer Club am Mittwoch bekannt. Nachdem ein Akteur am Dienstag einen positiven Test abgegeben hatte, wurde der gesamte Kader und der Betreuerstab erneut getestet. Dabei war Schaub einer von drei weiteren Spielern, bei denen eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Der 26-Jährige befindet sich nun in zehntägiger Quarantäne.