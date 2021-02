Fußball: Villarreal verpatzte Generalprobe für Salzburg-Hinspiel

Emery-Team nach 1:2 gegen Betis Sevilla fünf Ligaspiele sieglos - Real Madrid nach 2:0 gegen Valencia wieder Zweiter

Salzburgs Europa-League-Gegner Villarreal kommt vor dem Sechzehntelfinal-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live DAZN) in Wals-Siezenheim nicht auf Touren. Die Generalprobe der Spanier ging am Sonntagabend mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Betis Sevilla daneben. Das ersatzgeschwächte Team des früheren PSG- und Arsenal-Trainers Unai Emery ist in der spanischen Fußball-Liga mittlerweile fünf Spiele sieglos und fiel in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Nach 0:2-Rückstand gelang Villarreal durch den spanischen Nationalstürmer Gerard Moreno aus einem umstrittenen Elfmeter nur noch der Anschlusstreffer (65.). Für den 28-Jährigen war es das 13. Ligator im 18. Saisoneinsatz.

Real Madrid dagegen setzte seinen leichten Aufwärtstrend fort. Der Rekordmeister landete mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Valencia seinen dritten Ligasieg in Serie und zog als Tabellenzweiter wieder am Erzrivalen FC Barcelona vorbei, der am Samstag mit einem 5:1 bei Alaves vorgelegt hatte. Die Tore erzielten Karim Benzema (12.) und Toni Kroos (42.). Reals Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid beträgt bei zwei Spielen mehr fünf Punkte.

Vor der jüngsten Serie war Real-Trainer Zinedine Zidane wegen drei Niederlagen in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen bereits in der Kritik gestanden. Für den Franzosen gab es aber auch am Sonntag nicht nur gute Nachrichten: Außenverteidiger Dani Carvajal zog sich bei seinem Comeback nach zuletzt sechs Wochen Pause eine neuerliche Muskelverletzung zu. Die ohnehin lange Verletztenliste wurde eineinhalb Wochen vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo noch einmal länger.