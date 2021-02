Fußball: Villas-Boas bot Marseille Rücktritt an

"Will einfach nur gehen"

Andre Villas-Boas hat den Verantwortlichen des französischen Fußball-Erstligisten Olympique Marseille seinen Rücktritt als Trainer angeboten. "Ich will nichts von OM, kein Geld. Ich will einfach nur gehen", sagte der Portugiese auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Als Grund für seine Entscheidung nannte er die Ereignisse der vergangenen Tage und Transfers, mit denen der frühere Tottenham-Coach nicht einverstanden war. Seine Kompetenzen seien untergraben worden.

Zudem hatten am Samstag rund 300 Fans gemäß einer Polizeimeldung versucht, das Trainingsgelände von OM zu stürmen. Als Folge wurde die an jenem Abend geplante Meisterschaftspartie gegen Rennes verschoben. Villas-Boas übernahm Marseille im Mai 2019, derzeit liegen die Südfranzosen in der Ligue 1 nur auf Rang neun.