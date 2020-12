Fußball: WAC-Coach Feldhofer: Remis verfolgen "nicht in unserer DNA"

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer hat vor der Fußball-Europa-League-Gruppenpartie gegen Feyenoord Rotterdam betont, dass seine Mannschaft das Spiel offensiv anlegen werde. "Es liegt nicht in unserer DNA, auf ein Unentschieden zu gehen. Wir wollen angreifen, wir wollen offensiv agieren, und wir werden das auch morgen machen", sagte Feldhofer am Mittwoch während der Pressekonferenz des Clubs in Klagenfurt. Die Kärntner würden schon mit einem Remis ins Sechzehntelfinale einziehen.

"Wir erwarten, ähnlich wie im ersten Spiel, einen technisch überragenden Gegner mit hervorragenden Einzelspielern, die jederzeit ein Tor erzielen können", lobte Feldhofer den aktuellen Vierten der niederländischen Eredivisie. "Wenn wir unsere Leistungsgrenze wieder erreichen, ähnlich wie gegen ZSKA und auch schon in Holland, können wir international bestehen und auch wirklich jeden Gegner bespielen", hielt der Steirer aber zugleich fest.