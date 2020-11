ZSKA Moskau hat vor dem Europa-League-Aufeinandertreffen mit dem WAC am kommenden Donnerstag eine Niederlage kassiert. Der bisherige Spitzenreiter der russischen Premjer Liga musste sich am Sonntag bei Rubin Kasan mit 0:1 geschlagen geben und verlor damit die Tabellenführung. Für ZSKA, das in der Aufstiegsfrage gegen die Wolfsberger auf einen Heimsieg angewiesen ist, war es im 16. Ligaspiel der Saison die vierte Niederlage.