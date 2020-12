Fußball: WAC-Generalprobe misslang 2 - Meinungen

Meinungen zum Spiel zwischen WSG Tirol und WAC (4:1):

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Die erste Halbzeit war das Beste, was wir seit Monaten gespielt haben. Wir hätten auch noch höher führen können, haben alles im Griff gehabt. Nach den Wechseln beim WAC hat man schon gesehen, warum sie momentan in der Europa für Furore sorgen - da haben sie uns reingedrängt. Da hatten wir, ähnlich wie in Ried, wieder Angst vor dem Sieg. Mit dem 3:1 durch Tobi Anselm ist es wieder in die andere Richtung gegangen. Zum Schluss hat uns natürlich die rote Karte in die Karten gespielt. Mit dem 4:1 war der WAC noch gut bedient."

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Diese Niederlage ist extrem bitter. Wir waren in den ersten dreißig Minuten nicht bereit, den Fight anzunehmen, waren in den Zweikämpfen nicht präsent und haben zu einfache Ballfehler gemacht. Aber das war auch eine Folge der fehlenden Frische, das ist normal. In der zweiten Hälfte haben wir alles probiert, vier Wechsel, drei Topchancen, ein Tor. Mit ein bisschen Glück machen wir den Ausgleich. Wir müssen das abhaken und müssen das nicht tagelang analysieren."