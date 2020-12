Fußball: WAC holte in letzter 2 - Meinungen

Stimmen zum Bundesliga-Spiel WAC - Austria (3:2):

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Es sind enorm wichtige drei Punkte für uns. Das haben wir uns erhofft, erwünscht. Nach dem 0:1 hat mich beeindruckt, wie die Mannschaft das kalt gelassen hat und sie 30 Minuten unglaublichen Tempofußball gegangen ist. Wir haben einfach mehr Aufwand betrieben, das Spiel dominiert. Die Austria ist aber immer wieder zu Chancen gekommen, da gab es Abstimmungsprobleme. Ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Natürlich ist es glücklich, wenn du in der 92. Minute eine Elfmeter bekommst."

Zur Europa-League-Auslosung am Montag: "Wunschlos habe ich nicht wirklich. Aber ich habe die Vermutung, dass die Gegner, die uns bekommen können, alle ein Wunschlos haben. Und das werden wir sein."

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Erstes Tor in der ersten und letztes Tor in der letzten Minute der Verlängerung. Dazwischen war in diesem Spiel alles drin. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten, das Spiel in ihre Richtung zu drehen. Es war eine offene Partie. Bitter ist, dass wir gar keinen Punkt mitnehmen. Die Elfmeter-Situationen will ich nicht kommentieren."

Alexander Grünwald (Austria-Kapitän): "Wir haben die hundertprozentige Chance auf das 3:2 und kassieren dann den Elfmeter. Es tut sehr weh heute. Wir sind unten drin und brauchen jeden Punkt. Wir hauen rein, probieren alles. Da ist es sehr enttäuschend, wenn jede Woche das Ergebnis nicht stimmt."