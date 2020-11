Fußball: WAC kassierte 2 - Meinungen

Stimmen zum Europa-League-Spiel WAC - Dinamo Zagreb (0:3):

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "40 Minuten war es schwer ok, war aktiv von uns. Dann hat uns die Kraft verlassen und wir sind relativ glücklich dank Manuel Kuttin mit einem 0:0 in die Pause gegangen. Nach der Pause hatten wir wieder eine gute Phase, sind in guten Situationen vor das Tor gekommen. In dieser Phase haben wir das 0:1 kassiert. Spielentscheidend war das 0:2, dann ist es schwierig. Generell haben wir sicher nicht den besten Tag erwischt in Ballbesitz und gegen den Ball. Wir haben über weite Strecken nicht unser Toplevel abrufen können. Der Gegner hatte viele und gute Chancen. International auf hohem Level werden die Chancen genützt. Die Chance lebt, wir werden es mit allen Mitteln probieren, die Sensation zu erreichen. Baumgartner hatte muskuläre Probleme in der Wade, wir mussten leider wechseln."

Zoran Mamic (Dinamo-Trainer): "Glückwunsch an meine Mannschaft, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir sind die einzige Mannschaft in ganz Europa, die in der Gruppenphase noch kein Tor kassiert hat. Aber es ist noch nicht vorbei, wir haben noch zwei Spiele vor uns, müssen noch ein paar Punkte holen. Wir waren spielerisch besser, haben viel mehr Energie ins Spiel gebracht als die Heimmannschaft. Und wir haben Qualität in der Mannschaft mit allem Respekt vor dem WAC. Wenn wir laufen, kämpfen und nahe am Mann stehen, kommt ein Ergebnis wie heute heraus."