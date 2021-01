Fußball: WAC muss auf verletzten Peretz verzichten

Israeli erlitt Fußverletzung

Der Wolfsberger AC muss in den kommenden Monaten auf Eliel Peretz verzichten. Der Israeli zog sich im Training am Donnerstag eine Fraktur des Mittelfußknochens zu. Peretz wird rund acht Wochen ausfallen und steht dem Fußball-Bundesligisten damit auch im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Tottenham (18. und 24. Februar) nicht zur Verfügung. Im Herbst schoss der Mittelfeldmann in 18 Pflichtspiel-Einsätzen vier Tore.

Der WAC reist am Freitag zum Trainingslager ins slowenische Catez. Dort haben die Lavanttaler zwei Testspiele eingeplant.