Fußball: WAC trotzte dem Virus und siegte 2 - Meinungen

Meinungen zu Altach - WAC (0:2):

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Das war eine nicht notwendige Niederlage. In der ersten Halbzeit waren wir defensiv gut, offensiv okay. In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Spielkontrolle verloren, waren nicht gefährlich genug. Aber so ein Spiel muss man mit 0:0 zu Ende führen. Wir haben heute Punkte verschenkt."

Ferdinand Feldhofer (WAC-Trainer): "Dieser Sieg ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die wenigsten können sich vorstellen, was wir die letzten Tage erlebt haben. Montag haben wir noch mit 14 Spielern trainiert und waren nicht sicher, ob wir überhaupt spielen können. Mir ist persönlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Aufgrund der Probleme ist es durchaus legitim, dass wir anfangs im Spiel Probleme hatten. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben unsere Chancen genutzt."