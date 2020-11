Fußball: WAC verlor in Europa League gegen Dinamo Zagreb mit 0:3

Der WAC hat in der Fußball-Europa-League auch das zweite Duell mit Dinamo Zagreb verloren. Der kroatische Serienmeister siegte am Donnerstagabend in Klagenfurt mit 3:0 (0:0). Lovro Majer (60.), Bruno Petkovic (75.) und Luka Ivanusec (91.) trafen nach der Pause für Dinamo, das seine Tabellenführung damit auf nun drei Zähler Vorsprung gegenüber Feyenoord Rotterdam ausbaute. Der WAC ist Dritter, auf die Niederländer fehlt nur ein Zähler.

Das nächste Spiel bestreiten die Wolfsberger am kommenden Donnerstag bei ZSKA Moskau.