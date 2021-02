Fußball: WAC verpflichtete schwedischen Verteidiger Henriksson

22-Jährige kommt von Elfsborg ins Lavanttal

Der Wolfsberger AC hat in der Defensivabteilung mit der Verpflichtung des schwedischen Verteidigers Gustav Henriksson nachgebessert. Der 22-Jährige spielte zuletzt für Schwedens Vizemeister Elfsborg, für den er 14 Spiele in der abgelaufenen Saison absolvierte. Beim WAC unterschrieb der 1,90-m-Mann einen Vertrag bis Sommer 2023 mit Option auf eine weitere Saison, wie der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt gab.

"Wir sind glücklich, die Gelegenheit bekommen zu haben, mit Gustav einen Perspektivspieler für die Zukunft verpflichtet zu haben", sagte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer über den Neuzugang. Henriksson spielte im vergangenen Jahr auch in Schwedens U21-Nationalmannschaft. Laut schwedischen Medienberichten soll der WAC fünf Millionen Kronen (rund 500.000 Euro) für den Verteidiger überwiesen haben.