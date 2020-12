Fußball: Wahl-Ergebnisse Fußballerin des Jahres 2020 - Zinsberger 1.

Die Ergebnisse der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Coaches bzw. Sportlichen Verantwortlichen der zehn Frauen-Bundesliga-Clubs durchgeführten Wahl zu Österreichs Fußballerin des Jahres 2020 mit der jeweiligen Begründung zur Wahl der Erstplatzierten:

Liese Brancao (SKN St. Pölten):

1.) Manuela Zinsberger (Arsenal): "Sie hat immer gespielt, eine sehr gute Leistung gebracht und ist eine sehr starke Persönlichkeit am Platz."

2.) Sarah Zadrazil (Bayern München)

3.) Carina Wenninger (Bayern München)

Johannes Spilka (USC Landhaus/Austria Wien):

1.) Nicole Billa (1899 Hoffenheim): "Sie hat es sich verdient, weil sie auch dieses Jahr ihre Leistungen bestätigt hat und unverzichtbar für das Nationalteam und ihren Verein ist."

2.) Zadrazil

3.) Jasmin Eder (SKN St. Pölten)

Christian Lang (SK Sturm Graz):

1.) Zadrazil: "Sie ist eine Unterschiedsspielerin und sehr beständig auf hohem Niveau."

2.) Zinsberger

3.) Eder

Maria Gstöttner (SV Neulengbach):

1.) Julia Hickelsberger-Füller (SKN St. Pölten): "Sie ist eine junge, dynamische Spielerin, die sich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt hat. Sie ist mittlerweile eine große Stütze beim Nationalteam und die schnellste Spielerin im Team. Sie wird sicher noch besser retour kommen von ihrer schweren Verletzung."

2.) Billa

3.) Zinsberger

Andreas Strasser (FC Bergheim):

1.) Katja Wienerroither (Sturm Graz): "Weil sie sich bei Sturm Graz einen Stammplatz erkämpfen konnte und sich immer weiter entwickelt."

2.) Eder

3.) Sophie Hillebrand (SV Neulengbach)

Leandro Simonelli Deveza (FFC Vorderland):

1.) Zinsberger: "Sie zeigt im Nationalteam immer wieder herausragende Leistungen und spielt mit Arsenal bei einem der besten englischen Clubs."

2.) Zadrazil

3.) Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten)

Karlheinz Piringer (SV Horn):

1.) Zinsberger: "Sie ist Österreichs verlässliche Nummer eins, hat zudem mit Arsenal den nächsten Schritt gemacht und ist auch immer für einen Schmäh zu haben."

2.) Viktoria Schnaderbeck (Arsenal)

3.) Billa

Milivoj Vujanovic (SKV Altenmarkt):

1.) Schnaderbeck: "Sie ist ein sehr guter Charakter, kämpft sich immer wieder nach Verletzungen zurück, spielt im Nationalteam eine tragende Rolle und bringt auch in der englischen Liga bei Arsenal gute Leistungen."

2.) Hickelsberger-Füller

3.) Billa

Susanna Koch-Lefevre (FC Südburgenland):

1.) Billa: "Sie wurde Zweite in der Torschützenliste der deutschen Bundesliga in der vergangenen Saison und liegt dort momentan ganz vorne. Auch im Nationalteam ist sie immer für einen Treffer gut."

2.) Zadrazil

3.) Zinsberger

Benjamin Stolte (FC Wacker Innsbruck):

1.) Billa: "Sie ruft einfach kontinuierlich ihre Leistung ab und schießt Tore am Fließband. So eine Spielerin kann jede Mannschaft gut in ihren eigenen Reihen gebrauchen."

2.) Zinsberger

3.) Lisa Kolb (SV Neulengbach)

Endstand der Wahl zu Österreichs Fußballerin des Jahres 2020 (Punktevergabe: Erste 5 Punkte, Zweite 3, Dritte 1): 1. Manuela Zinsberger (Arsenal) 23 Punkte 2. Nicole Billa (1899 Hoffenheim) 20 3. Sarah Zadrazil (Bayern München) 17 4. Julia Hickelsberger-Füller (SKN St. Pölten) 8 . Viktoria Schnaderbeck (Arsenal) 8 6. Jasmin Eder (SKN St. Pölten) 5 . Katja Wienerroither (Sturm Graz) 5 8. Carina Wenninger (Bayern München) 1 . Sophie Hillebrand (SV Neulengbach) 1 . Lisa Kolb (SV Neulengbach) 1 . Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten) 1 Anm.: Zur Wahl standen sämtliche österreichische Spielerinnen der heimischen Bundesliga und ÖFB-Legionärinnen im Ausland. Die Trainer durften keine aktuell beim eigenen Verein tätigen Spielerinnen wählen.