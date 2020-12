Der elfjährige Kai Rooney, Sohn des früheren englischen Fußball-Teamspielers Wayne Rooney, hat einen Vertrag bei Manchester United unterschrieben. Sein Vater spielte von 2004 bis 2017 für den Rekordmeister und avancierte in dieser Zeit mit 253 Treffern in 559 Partien zum Rekordtorschützen der "Red Devils". "Ein stolzer Tag. Arbeite weiterhin hart, Sohn", schrieb Wayne Rooney am Donnerstag auf Instagram.