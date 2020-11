Fußball: Weiteres Holzhauser-Tor in Belgien bei Beerschots 5:5

ÖFB-Teamspieler Raphael Holzhauser hat am Samstag in der belgischen Fußball-Liga seinen neunten Saisontreffer erzielt. Der 27-Jährige traf beim 5:5 seines Clubs Beerschot in Kortrijk vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 2:2. Es war sein drittes Elfmetertor im zwölften Saisonspiel. Mit zusätzlich sieben Assists ist der offensive Mittelfeldmann vorerst Topscorer der Liga. Beerschot verpasste mit dem Remis allerdings den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.