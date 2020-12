Fußball: West Brom trennte sich von Coach Bilic, Allardyce übernahm

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: ---------------------------------------------------------------------

West Bromwich Albion hat sich wegen andauernder Erfolglosigkeit von seinem kroatischen Trainer Slaven Bilic getrennt. Wie der Vorletzte der englischen Premier League am Mittwoch mitteilte, haben auch die Co-Trainer Dean Racunica (mit SV Salzburg 1995 und 1997 Meister) und Danilo Butorovic den Fußball-Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Als Nachfolger von Bilic stellte der Club am Abend Sam Allardyce vor. Der 66-Jährige hat einen Vertrag über 18 Monate unterschrieben.

Obwohl dem Team am Dienstag bei Manchester City ein 1:1 gelang, reichte das dem 52-jährigen Bilic nicht, um seinen Job nach etwa 18 Monaten bei West Brom noch länger ausüben zu dürfen. Es war sein 100. Spiel als Trainer in der Premier League. Bisher hat West Brom nur sieben Punkte aus den ersten 13 Spielen gesammelt. In seiner ersten Saison als Cheftrainer hatte Bilic das Team aus den West Midlands zum Aufstieg in die Premier League geführt.