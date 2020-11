Fußball: Wiener Austria nach 0:0-Remis in Altach 2 - Meinungen

Stimmen zu Altach-Austria:

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Im Vergleich zum letzten Spiel war das viel kompakter. Wir haben versucht mehr Stabilität zu gewinnen, das ist uns gelungen. Nach der Pause hat sich die Mannschaft auch mehr zugetraut. Aus meiner Sicht ist es ein Riesenschritt nach vorne, auch wenn es das Ergebnis nicht zum Ausdruck bringt. Mit dem 0:0 können wir leben."

Peter Stöger (Austria-Trainer): "Das Ergebnis geht in Ordnung. Klar ist, dass erste Halbzeit doch fußballerische Magerkost war, aber man darf nicht vergessen, dass beide Mannschaften in der letzten Runde nicht wirklich performt haben und das Augenmerk der Defensive gegolten hat. Es waren wenig klare Torchancen, Altach hatte anfangs die besseren, wir haben unsere zum Schluss leicht liegen gelassen. Die Meinung Austria Wien sei eine große Mannschaft gilt aktuell nicht so, es muss akzeptiert werden, dass sich die Mannschaft im Umbruch befindet. So gesehen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden."

Anm.: Christoph Monschein erlitt eine Bänderverletzung im Sprunggelenk, wie die Austria verlautete. Eine MRT-Untersuchung ist am Montag angesetzt.