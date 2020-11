Fußball: WSG Tirol nach 3:0-Heimsieg 2 - Meinungen

Stimmen zu WSG Tirol - Admira (3:0):

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Wir sind überglücklich über den Heimsieg. Ich glaube, in Summe war er verdient - auch wenn die Admira die eine oder andere Chance vorgefunden hat. Aber wir haben durch Rieder und Anselm auch noch zwei Hundertprozentige liegen gelassen und einen Pfostenschuss gehabt. In Summe war es ein lässiges Match mit einem verdienten Sieger. Obwohl die Admira in meinen Augen schon ein starker Gegner war. Aber der Spielverlauf war auf unserer Seite. Mit dem ersten Torschuss das 1:0 und dann mit einem überragenden Oswald."

Ferdinand Oswald (WSG-Tormann): "Jetzt konnten wir endlich einmal zwei Spiele hintereinander gewinnen. In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut, in der zweiten haben wir mehr verteidigt und auf den Konter gelauert. Da haben wir dann das 3:0 noch gemacht. Alles in allem ein verdienter Sieg."

Damir Buric (Admira-Trainer): "Der Gegner ist mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung gegangen. Danach haben wir versucht, uns zu konsolidieren und wir hatten unsere Möglichkeiten, haben es aber leider nicht geschafft, das 1:1 zu machen. Dann ist der Gegner durch einen Fehler von uns zum 2:0 gekommen. In der zweiten Hälfte hatten wir zahlreiche Chancen auf den Anschlusstreffer. Aber wenn man aus so vielen Chancen kein Tor macht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man in einen Konter läuft. Trotzdem war die Art und Weise, wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben, phasenweise richtig gut. Nur haben wir keine Tore geschossen und die Tore zu einfach kassiert."