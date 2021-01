Wydra sah Gelb-Rot

Die Würzburger Kickers haben den zweiten Sieg in Folge in der 2. deutschen Fußall-Bundesliga knapp verpasst. Der in der 83. Minute eingewechselte Stefan Maierhofer und Co. kamen am Freitag trotz einige Zeit doppelter Überzahl im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig über ein torloses Remis nicht hinaus. Die Würzburger sind somit weiter Tabellenschlusslicht, der 16. Braunschweig, bei dem Dominik Wydra in der 51. Minute Gelb-Rot sah, hielt den Fünf-Punkte-Vorsprung aufrecht.