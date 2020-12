Fußball: ZSKA Moskau hofft gegen WAC auf ersten Europa-League-Sieg

Alle russischen Clubs in dieser Europacup-Gruppenphase noch erfolglos - Trainer Gontscharenko: "Wir schießen zu wenige Tore"

ZSKA Moskau steht in der Gruppe K der Fußball-Europa-League als Tabellenschlusslicht einen Punkt hinter dem WAC noch ohne Sieg da. In den ersten vier Spielen schauten bisher nur drei Remis für das Team von Trainer Viktor Gontscharenko heraus. Und auch ein Blick auf die anderen russischen Europacup-Vertreter zeigt die aktuelle Schwäche der Clubs aus dem größten Land der Welt, denn bis Mittwoch waren sie allesamt in den Gruppenphasen erfolglos geblieben.

In der Champions League stand vorerst Salzburg-Gegner Lok Moskau mit drei Remis aus fünf Partien am besten da. Krasnodar hielt vor dem Heimspiel gegen Rennes am Mittwochabend bei nur einem Zähler, gleiches galt für Meister Zenit St. Petersburg vor dem Auswärtsmatch in Brügge. In der Europa League ist ZSKA nach dem Quali-Scheitern von Rostow und Dynamo Moskau der einzige russische Club.

"Unser Ziel ist natürlich ein Sieg", betonte Abwehrchef Igor Diwejew am Mittwoch bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den WAC. Auf die Frage, warum die russischen Clubs im internationalen Vergleich so schlecht abschneiden, meinte der 21-Jährige: "In Europa wird viel schneller gespielt, und die Gegenspieler sind gefährlicher, die großen sind kopfballstark und die kleinen technisch versiert. Das kann man nicht trainieren, damit wird man erst im Match konfrontiert."

Gontscharenko betonte anschließend, dass es bei ZSKA aber in erster Linie an der Abschlussschwäche hapere: "Wir spielen uns genug Chancen heraus, schießen aber zu wenige Tore. Wir müssen im Angriff variabler spielen", forderte der 43-jährige Weißrusse, der beim Stammpersonal mit Ausnahme von Bruno Fuchs (Hüfte) wieder aus dem Vollen schöpfen kann.

Gleichzeitig sagte Gontscharenko aber auch, dass die russischen Clubs sich international deutlich steigern müssten: "Gegen Mannschaften, die in der UEFA-Fünfjahreswertung hinter Portugal (aktuell unmittelbar vor Russland auf Platz sechs, Anm.) stehen, müssen wir gewinnen." Österreich ist derzeit die Nummer zehn im Ranking. An der Spitze steht Spanien, es folgen England, Italien, Deutschland und Frankreich auf den Plätzen zwei bis fünf.