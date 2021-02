Göztepe Izmir hat nicht zuletzt dank Peter Zulj am Sonntag in der türkischen Fußball-Meisterschaft Meister Istanbul Basaksehir besiegt. Beim 2:1-Erfolg traf der ÖFB-Teamspieler in der 53. Minute per Elfmeter zum 2:0. Es war sein vierter Treffer im siebenten Spiel für Göztepe, das in der 21er-Liga auf Rang zehn liegt. Basaksehir ist nach dem ersten Meistertitel der Clubgeschichte mitten im Abstiegskampf.