Peter Zulj hat sich auch im zweiten Spiel für seinen neuen Club Göztepe Izmir in die Torschützenliste eingetragen. Österreichs Fußball-Internationaler erzielte beim 4:0 gegen Genclerbirligi Ankara am Dienstag in der 25. Minute das Tor zur Führung. Nach einer Stunde wurde Zulj ausgewechselt. Der von Anderlecht ausgeliehen Mittelfeldspieler hatte schon beim 3:2-Sieg bei Konyaspor am Wochenende doppelt für den nunmehrigen Tabellen-Neunten getroffen.