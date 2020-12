Wenige Tage nach dem überraschenden 1:0-Heimerfolg gegen Serienmeister Red Bull Salzburg am Samstag hat es für den FC Admira schlechte Nachrichten gegeben. Im Rahmen der routinemäßigen Covid-19-Untersuchungen wurden zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das gaben die Südstädter, die bereits im November drei positive Fälle vermeldet hatten, am Dienstagabend bekannt. Die Betroffenen wurden isoliert und befinden sich in häuslicher Quarantäne.