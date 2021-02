Ein 40-jähriger Klagenfurter ist Donnerstagfrüh von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit einem Klein-Lkw in Klagenfurt unterwegs. Dabei dürfte er den Fußgänger, der auf einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte, übersehen haben. Der 40-Jährige wurde auf den Gehsteig geschleudert, nach der Erstversorgung wurde er in das Klinikum Klagenfurt gebracht.