Beide Personen verletzt

Ein Radfahrer (15), der vorschriftswidrig am Gehsteig in der Schmalzhofgasse in Wien-Mariahilf unterwegs war, hat am Mittwoch einen Fußgänger (28) erfasst. Der Passant verließ den Eingangsbereich seines Wohnhauses, als es zum Zusammenstoß kam. Laut Polizei wurden beide Personen verletzt und von der Berufsrettung medizinisch an Ort und Stelle versorgt. Der 28-Jährige, ein Paketzusteller, kam in ein Spital, konnte aber bald in häusliche Pflege entlassen werden.