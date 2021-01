Eine 41-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag auf einem Schutzweg in Graz von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Autolenker, ein 31-jähriger Slowene, die Frau übersehen. Die Rettung brachte die Schwerverletzte in das Unfallkrankenhaus Graz.