Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Tirol in Klinik gestorben

58-Jährige von Pkw-Lenkerin auf Zebrastreifen erfasst

Eine 58-jährige Fußgängerin ist nach einem schweren Verkehrsunfall bei Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land) am 23. Dezember am Donnerstag in der Innsbrucker Klinik ihren Verletzungen erlegen. Die 58-Jährige war von einer 75-jährigen Pkw-Lenkerin auf einem Zebrastreifen frontal erfasst worden, berichtete die Polizei.

Die Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte, wurde von dem Auto zu Boden gestoßen. Dabei zog sie sich laut den Ärzten schwere Kopfverletzungen zu.