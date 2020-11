Fußgängerin von unbekanntem Radfahrer in Innsbruck niedergefahren

57-Jährige erlitte erhebliche Verletzungen im Gesicht - Polizei sucht nach Zeugen

Eine 57-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Freitag auf dem Gehsteig in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Innsbruck von einem unbekannten Radfahrer angefahren worden. Die Frau kam dadurch zu Sturz und zog sich laut Polizei erhebliche Verletzungen im Gesicht zu. Nähere Details zum Unfallhergang waren vorerst noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.

Die Polizei ersuchte etwaige Zeugen, die den Unfall, der gegen 22.30 Uhr passierte, beobachten konnten oder zweckdienliche Hinweise zum unbekannten Radfahrer machen können, sich an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter 059133/7591 zu wenden. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung der Landespolizeidirektion erstattet.