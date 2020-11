G20-Gipfel bekennt sich zur Weltgesundheitsorganisation

Abschlusserklärung für Stärkung der WHO

Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben sich angesichts der Corona-Pandemie für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesprochen. "Wir betonen die wichtigen Mandate des Systems und der Organisationen der Vereinten Nationen, in erster Linie der WHO", hieß in der am Sonntag verbreiteten Abschlusserklärung nach dem virtuell abgehaltenen G20-Gipfel.

Die Zusammenarbeit im Kampf gegen die weltweite Pandemie müsse verbessert werden, hieß es.