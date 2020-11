Gabelstapler-Hersteller Kion plant Kapitalerhöhung

Erlöse sollen für Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet werden

Der Gabelstapler-Hersteller Kion plant zum Schuldenabbau und zur Stärkung seiner Geschäfte eine Kapitalerhöhung. Insgesamt sollten rund 13,1 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend mit. Das entspreche einer Kapitalerhöhung von etwa elf Prozent. Dabei hätten die bisherigen Aktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis 9:1. Die Papiere sollten zwischen dem 20. November und 3. Dezember angeboten werden.

Der Bezugspreis solle voraussichtlich am 30. November festgelegt werden. Die Erlöse sollten zunächst für die Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet werden, teilte Kion mit. Zudem solle mit den Erlösen die Strategie eines profitablen Wachstums auf einer noch stärkeren Basis umgesetzt werden. Dazu gehörten Investitionen in die Expansion in China, die Entwicklung neuer Produkte, die Fokussierung auf Softwarelösungen sowie Maßnahmen zur Leistungsverbesserung. Der Ankeraktionär Weichai Power habe sich verpflichtet, entsprechend seiner Beteiligung die ihm zustehenden Bezugsrechte voll auszuüben.

Kion ist an der Börse aktuell mit rund 8,3 Milliarden Euro bewertet. Der Aktienkurs liegt bei rund 70 Euro. Bei rund 13 Millionen neu auszugebenden Papieren dürfte dem Unternehmen ein hoher dreistelliger Millionen-Betrag zufließen.