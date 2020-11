Gänswein: "Benedikt XVI. spaziert wieder in Vatikanischen Gärten"

Georg Gänswein, Privatsekretär von Benedikt XVI., hat in einem Interview mit dem italienischen Boulevardmagazin "Oggi" über den Gesundheitszustand des emeritierten Papstes gesprochen. "Benedikt geht es wie einer Person im Alter von 93 Jahren. Er ist gebrechlich und die Stimme ist sehr schwach, doch der Geist ist hell", sagte der Bischof. Nach einer dreimonatigen Pause gehe Benedikt wieder in den Vatikanischen Gärten spazieren, wenn es das Wetter erlaube.

"Täglich zelebriert er die Messe, er betet, er empfängt noch einige Besuche, er liest, hört Musik und erledigt die Korrespondenz", erklärte Gänswein. Benedikt müsse sich oft ausruhen, weil seine Kräfte nachgelassen haben. "Er ist aber guter Laune und ausgeglichen", so Gänswein. "Um einen Vergleich aus der Motorenwelt zu machen: Er hat vom dritten auf den ersten Gang heruntergeschaltet", meinte Gänswein.

Benedikt habe sich von der Reise nach Regensburg im Juni, vom Tod seines Bruders Georg und von einer Viruserkrankung erholt. Von der Gesichtsrose, einer Form der Gürtelrose, war vor allem die rechte Gesichtshälfte betroffen.

Benedikts Bruder, Georg Ratzinger, der rund drei Jahrzehnte als Chorleiter der Regensburger Domspatzen wirkte, war Anfang Juli im Alter von 96 Jahren in Regensburg in Bayern gestorben. Benedikt lebt nach seinem freiwilligen Rückzug von der Kirchenführung 2013 weiter im Vatikan in der Nähe seines Nachfolgers Papst Franziskus (83).