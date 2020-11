Wer noch keinen Adventkranz oder weihnachtliche Pflanzen erstanden hat, kann auch im Lockdown fündig werden. Viele Gärtnereien und Floristen setzen nun nämlich aufs Liefern von Gestecken, Weihnachtssternen und Co für die Weihnachtsdeko. Zudem dürfen Gärtnereien mit eigener Produktion auch im Lockdown an Ort und Stelle verkaufen. In einer Phase, in der die Menschen praktisch immer zu Hause sein müssen, hofft die Branche auf etwas Geschäft in der harten wirtschaftlichen Zeit.