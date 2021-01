HBO überlegt neues Franchise

Der Fantasyhit "Game of Thrones" könnte zurückkehren: Laut "Hollywood Reporter" überlegt der Streaminganbieter HBO Max, den Stoff als Animationsserie für Erwachsene adaptieren zu lassen. Die 2019 abgeschlossene Realverfilmung der Bücher von George R.R. Martin in acht Staffeln hatte sich zum globalen Kult entwickelt. Fix ist bereits, dass HBO überdies am Prequelformat "House of the Dragon" arbeitet, das 300 Jahre vor den "Game of Thrones"-Ereignissen angesiedelt ist.