Gamenet schluckt Lottomatica: Fusion in Italiens Glücksspielsektor

Durch den Zusammenschluss entsteht europäischer Player mit 1,6 Mrd. Euro Jahresumsatz

Im italienischen Glücksspielbereich kommt es zu einer großen Fusion. Der an der Mailänder Börse notierte Glücksspielbetreiber Gamenet schluckt den italienischen Konzern Lottomatica, der unter anderem das Lotto-Spiel in Italien betreibt. Die Akquisition soll im ersten Halbjahr 2021 nach dem grünen Licht der Kartellbehörden abgeschlossen werden, teilte Gamenet am Montag mit.

Mit diesem Deal rückt die seit 2017 an der Mailänder Börse notierte Gamenet-Gruppe zu einem der stärksten europäischen Player im Glücksspielsektor mit einem Jahresumsatz von 1,6 Mrd. Euro und einem Betriebsgewinn von 370 Mio. Euro auf. Gamenet beschäftigt rund 550 Mitarbeiter und steht mehrheitlich unter Kontrolle des Investmentfonds Apollo Management. Lottomatica ist seit 2007 an der Mailänder Börse notiert.