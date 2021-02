GameStop-Kurs-Sprünge rufen Yellen und Finanzaufseher auf den Plan

Euro im frühen Handel über 1,38 Dollar Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh im europäischen Devisenhandel befestigt gegenüber dem US-Dollar-Richtkurs der EZB vom Mittwoch und etwas höher gegenüber dem späten Devisengeschäft in New York gezeigt. Zum Pfund und Franken konnte der Euro ebenfalls leicht zulegen. Ein kleines Minus wies er gegenüber dem Yen auf.