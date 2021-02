Gas mit Bremse verwechselt - 84-Jähriger krachte in OÖ gegen Denkmal

Dann mit Auto über Kante auf Gehweg gestürzt - Senior ins Spital geflogen

Weil ein 84-Jähriger beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist er Donnerstagmittag in Lambach (Bezirk Wels-Land) auf dem Klosterplatz gegen ein Denkmal geprallt. Anschließend stürzte der Wagen über eine Kante auf den darunter verlaufenden Gehsteig. Der verletzte Senior wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Gmunden geflogen. Sowohl am Auto als auch am Denkmal entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit.