Gassner neuer interimistischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele

Löst Ruth Haas ab - Differenzen zwischen Haas und Nix sollen Entscheidung vorausgegangen sein

Bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs wird es mit Jahresanfang zu einem Wechsel in der Führungsriege kommen: Thomas Gassner wird Ruth Haas im Jänner als interimistischer Geschäftsführer ablösen. Haas legte die Geschäftsführung zurück, ihr Vertrag laufe mit Ende des Jahres aus, hieß es von den Tiroler Volksschauspiele GmbH in einer Aussendung.

Laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe) soll es vor dem Wechsel aber zu Differenzen zwischen Haas und dem künstlerischen Leiter, Christoph Nix, gekommen sein. Von "Eiszeit" war die Rede. Daraufhin soll Haas angekündigt haben, gehen zu wollen.

Bei einer Generalversammlung am Donnerstag wurde schließlich Gassner mehrheitlich als Geschäftsführer bestellt. Gassner, der auch Mitglied des bekannten "Feinripp-Ensemble" ist, freute sich über die Bestellung: "Als Jugendlicher im Publikum, als Schauspieler auf der Bühne und nun als Geschäftsführer. Welch' Ehre und Freude", meinte er. Eine öffentliche Ausschreibung der Funktion soll noch folgen, hieß es.

Gassner würde ein "herausforderndes Erbe" antreten, so die Verantwortlichen. Im Juni war es zum Bruch zwischen dem Verein Tiroler Volksschauspiele und der neu gegründeten GmbH, die eine Tochter der Marktgemeinde Telfs ist, gekommen. Zusätzlich konnten im Corona-Krisenjahr keine Aufführungen stattfinden. "Ich hoffe, der Spuk des Trennenden ist bald vorüber und man kann sich wieder die Hände reichen", meinte Gassner.

Bei der Generalversammlung wurde außerdem für 2021 ein Budget von 950.000 Euro beschlossen. Auch der Spielplan mit "mehreren größeren und kleineren Produktionen von 17. Juli bis 29. August" würde nun stehen. Gassner werde dabei auch selbst Regie führen, wurde angekündigt. Im Jänner soll das Programm schließlich präsentiert werden.