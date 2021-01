Gastbeitrag im "Economist": Schwarzenegger warnt Republikaner

Mit Verweis auf österreichische Geschichte: "Ich wuchs in den Ruinen eines Landes auf, das die Demokratie aufgegeben hatte und die Konsequenzen tragen musste"

Mit einem Gastbeitrag im renommierten Magazin "Economist" stellt sich der Austro-Republikaner Arnold Schwarzenegger "so elaboriert wie selten zuvor" auf die Seite der Gegner von US-Präsident Donald Trump. Das konstatiert der "Kurier" in seiner Donnerstag-Ausgabe. Unter dem Titel "Warum die Republikaner Trump stoppen müssen", erklärt der Ex-Gouverneur von Kalifornien demnach in dem Artikel, warum er als "Immigrant, Amerikaner und Republikaner" um sein Land besorgt sei.

"Ich wuchs in den Ruinen eines Landes auf, das die Demokratie aufgegeben hatte und die Konsequenzen tragen musste", schreibt Schwarzenegger im "Economist" über seine ursprüngliche Heimat Österreich. "Ich glaube nicht, dass Amerika dazu imstande ist, zu diesem Bösen vorzudringen, aber ich glaube, wir sollten uns an die Konsequenzen erinnern, die die Wahl von Selbstsucht und Zynismus vor Dienst (am Volk) und Hoffnung, hervorbringen kann", wird der frühere Bodybuilder, Filmstar und Spitzenpolitiker zitiert.

Die Versuche des noch amtierenden republikanischen Präsidenten, den Glauben in die Wahlen zu zerstören und Jahrhunderte amerikanischer Prinzipien aus dem Fenster zu werfen, müssten alle politischen Anführer verurteilen, "egal aus welcher Partei", so der 73-jährige Schwarzenegger, der von 2003 bis 2011 Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Staates Kalifornien war. "Wenn sie das nicht tun, werden sich noch ihre Enkel an diese Schande erinnern."