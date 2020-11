Gastro-Lockdown 2 - FPÖ sieht Bauernbund mit Hilferuf zu spät kommen

Agrarsprecher: ÖVP hat es in der Hand, Bauern weitere Hilfen zur Verfügung zu stellen

Nachdem sich der ÖVP-Bauernbund für neue Bauernhilfen ausgesprochen hat, weil die Schweine- und Rindfleisch-Erzeugerpreise wegen des neuen Lockdowns in der Gastronomie sinken, kam Kritik von der FPÖ. Der Bauernbund sei viel zu spät dran mit seinem Hilferuf, so der freiheitliche Agrarsprecher Peter Schmiedlechner in einer Aussendung. Die ÖVP habe es als jene Regierungspartei, die das Landwirtschaftsministerium innehat, in der Hand, den Bauern zu helfen, hieß es.

Er bekräftigte die seit dem Frühjahr aufrechte FPÖ-Forderungen für die Streichung der Sozialversicherungsbeiträge für Bauern für 2020, eine Neubewertung des Einheitswertes für Bauern, bei dem öffentliche Gelder nicht mehr miteinberechnet werden, einen Mindestpreis für landwirtschaftliche Produkte, eine Mengensteuerung für die Produzenten, eine "ordentliche Lebensmittelkennzeichnung", eine Stärkung der regionalen Vermarktung sowie Erleichterungen für die Direktvermarktung.