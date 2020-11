Geberländer unterstützen Afghanistan mit Milliardenbetrag

Rund 2,5 Milliarden Euro zugesagt - Zahlungen an Bedingungen geknüpft

Die internationale Gemeinschaft fördert das von Gewalt, Dürren und der Coronavirus-Pandemie schwer getroffene Bürgerkriegsland Afghanistan weiter mit Milliardenhilfen. Bei der internationalen Geberkonferenz in Genf wurde am Dienstag aber klar, dass weniger Geld zusammenkommen dürfte als bei der Konferenz 2016. Damals waren es gut 15 Milliarden Dollar.

Insgesamt versprachen die Geberländer nach Angaben der finnischen Gastgeber etwa drei Milliarden Dollar (rund 2,5 Mrd Euro) für das kommende Jahr. Österreich hat nach Angaben des Außenministeriums keine konkreten Zusagen gemacht. Österreich habe dem Land heuer zwei Millionen Euro gegeben, sagte eine Sprecherin auf APA-Anfrage.

Die Geberländer knüpften Zahlungen aber an Bedingungen. Dazu gehörte auch Deutschland. Außenminister Heiko Maas versprach für 2021 "bis zu 430 Millionen Euro". "Wir wollen ein vergleichbares Niveau in den Jahren bis 2024 aufrechterhalten, wenn die Umstände dies erlauben", sagte der SPD-Politiker via Videolink. Afghanistan müsse Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wahren, verantwortungsvolle Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung umsetzen und die Menschenrechte, insbesondere die Rechte von Frauen und Minderheiten, achten, sagte Maas.

UNO-Generalsekretär António Guterres sagte, Frieden in dem bürgerkriegsgeschüttelten Land sei eine Voraussetzung für die ehrgeizigen Entwicklungs- und Reformpläne: "Ich appelliere an alle Seiten, die Anstrengungen für einen sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand zu verdoppeln."

Gespräche zwischen der Regierung und den Taliban laufen dazu in Doha. Während die afghanische Regierung in Genf um Finanzhilfen für ihre Entwicklungspläne warb, explodierten in Afghanistan zwei Bomben und töteten mindestens 14 Menschen. Die Taliban dementierten, für den Anschlag verantwortlich zu sein.

Nach den Terroranschlägen im September 2001 hatten die Amerikaner die Taliban aus Afghanistan vertrieben, die das Land aber inzwischen immer wieder mit Anschlägen terrorisieren. Das bitterarme Land erlebt neben der Taliban-Gewalt auch Anschläge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sowie klimabedingte Dürren und nun die verheerenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.